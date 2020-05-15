Мужчину, которого убил радикал Стерненко, заподозрили в нападении

По официальным данным, убитый мужчина напал на радикала и его спутницу и в ходе конфликта получил травмы, несовместимые с жизнью. Видео с места инцидента, произошедшего в 2018 году, появилось в интернете. На нем Стерненко и еще несколько человек ждут скорую помощь, которую вызвали предполагаемому нападавшему. На видео также видно, что и сам Стерненко ранен.

Тем не менее, многие придерживаются мнения, что радикал сам напал на мужчину и убил его, а никакой самообороны с его стороны вовсе не было. Например, решением СБУ возмущен политический эксперт Владимир Корнилов. «Эдак еще приговорят убитого на длительный срок. А наказание труп будет отбывать?!» — прокомментировал он.