Мир 29 июня 2023, 03:59 Мужчину арестовали за съемку видео сексуальных утех с 76 женщинами Today: мужчина сел в тюрьму за съемку секса с 76 женщинами без их согласия в Сингапуре Freepik

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Житель Сингапура угодил в тюрьму на восемь месяцев за съемку сексуальных утех с женщинами без их согласия. На записях полиция насчитала 76 женщин, об этом сообщило издание Today.

Вуайерист погорел, когда начал снимать свою новую пассию на мобильный телефон без ее согласия. Девушка подала заявление в полицию. Правоохранители в ходе расследования выяснили, что молодой человек снимал на скрытую камеру все свои сексуальные похождения. Камера была замаскирована под зарядное устройство, женщин снимали без их согласия.

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Полиция в общей сложности изъяла 391 видеозапись с элементами вуайеризма. Всего за пять лет съемок на записях фигурировали 76 женщин.

Мужчина признался, что снимал своих партнерш без их ведома. С дамами сингапурец знакомился в интернете через приложение для знакомств. На видеозаписи мужчина фиксировал дату съемки и имя главной героини. Мужчина утверждает, что не передавал записи третьим лицам.

Сингапурец признал вину по пяти эпизодам, еще 11 учли в ходе вынесения приговора. В тюрьме мужчина проведет восемь месяцев.

Ранее сексологи рассказали, что женщинам требуется до 17 минут секса для достижения оргазма.