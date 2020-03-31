Мужчине в Узбекистане грозит срок за свадебное торжество с пловом во время пандемии

Мужчина в Узбекистане устроил свадебное мероприятие с пловом, тогда как в мире бушует коронавирус. Теперь ему светят пять лет за решеткой.

«Прокуратура Юнусабадского района Ташкента возбудила уголовное дело против гражданина по статье УК Республики Узбекистан „Нарушение санитарного законодательства или правил борьбы с эпидемиями“. Ведется следствие», — приводит РИА «Новости» текст сообщения Генпрокуратуры Узбекистана.

Этот мужчина в разгар мировой эпидемии коронавируса перед свадьбой решил провести традиционное мероприятие «куев навкар». Это утренний плов для друзей жениха в доме невесты. После угощения все обычно едут на торжественную церемонию в ЗАГС.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев ранее одобрил поправки в законодательство, которые ужесточают наказание по вышеупомянутой статье до пяти лет лишения свободы. Если в результате нарушения кто-то погибнет, то виновный может сесть на 10 лет.

Первый случай заражения коронавирусом в Узбекистане выявили 15 марта. За две с лишним недели число инфицированных увеличилось до 158 человек. Два человека умерли. В Узбекистане действует карантин в Ташкенте, Андижане, Бухаре, Гулистане, Намангане и Самарканде. Власти запретили массовые мероприятия, закрыли развлекательные заведения и точки общепита.

На данный момент, всего в мире коронавирусом заразились 802 тысячи человек. Скончались от COVID-19 39 тысяч инфицированных.