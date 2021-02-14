Мужчине с ожирением сделали кесарево, приняв за беременную тройней

34-летнему Лесли Моргану Уайту по ошибке сделали кесарево сечение. Мужчина попал в больницу с проблемами с сердцем, но врачи решили, что он — беременная тройней женщина. Теперь пациент требует миллионную компенсацию.

Об этом сообщил РЕН ТВ. Издание уточнило, что скорая приехала к Уайту из-за проблем с сердцем. Медики доставили его в больницу, однако местные врачи приняли мужчину за женщину, которая беременна как минимум тройней. Дело в том, что Уайт страдает серьезной степенью ожирения.

Очнувшись после операции, мужчина был крайне возмущен.

«А что, моих гениталий никто не заметил?» — обратился он к врачам.

Сейчас пациент уже подал на больницу в суд. Он требует возместить моральный и физический ущерб в размере 1,2 миллиона долларов.

В США беременность трансгендерного мужчины закончилась преждевременными родами, отметила «Газета.ru». Это произошло из-за медсестры, которая списала боль в животе и повышенное давление на проблемы с лишним весом.

Врач и телеведущий Александр Мясников отметил, что за год от проблем с ожирением в мире скончались более 20 миллионов человек. В общей сложности из-за проблем с лишним весом страдает почти 40% населения, отметило RT.

Ura.ru сообщило, что в роддоме города Кыштым на Урале во время кесарева сечения ребенку порезали лицо. Врачи сказали, что это произошло по вине роженицы, которая сильно дергалась.