Мужчина женился на возлюбленной на ее похоронах

Сю Шинань и Ян Лю познакомились в университете. Они долго общались по интернету и, наконец, поняли, что созданы друг для друга. Молодые люди официально оформили отношения в 2013 году, но отпраздновать свадьбу решили позже.

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Спустя несколько месяцев случилось несчастье — у 28-летней Ян Лю диагностировали рак груди. Праздничную церемонию пришлось отложить. Женщина перенесла операцию, прошла химиотерапию, но, несмотря на это, она не теряла свою жизнерадостность и часто улыбалась. Она рассказывала о своем лечении в дневнике в соцсети Weibo и хотела этим вдохновить других страдающих от рака людей.

В 2017 году китаянка пошла на поправку, пара начала копить деньги на квартиру и снова готовиться к свадьбе. Но болезнь в очередной раз разрушила их планы — через год состояние Ян Лю ухудшилось. Возлюбленные искали подходящее лечение по всему Китаю, но так и не нашли.

В мае этого года больной стало еще хуже, ей пришлось лечь в больницу. Почти через полгода женщина впала в кому и вскоре скончалась. Сю Шинань признался, что он даже не успел попрощаться со своей невестой, потому что в последние дни она уже его не узнавала.

Но на этом история не закончилась. Уже после смерти Ян Лю ее жених узнал, что перед кончиной она искала в интернете свадебные платья. И он решил сделать ей последний подарок — купить самое красивое.

Свадебная церемония прошла 20 октября. Убитый горем жених произнес клятву рядом с гробом невесты, одетой в купленное им свадебное платье и окруженной букетами роз.