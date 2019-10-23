  • Мужчина женился на возлюбленной на ее похоронах

    23 октября 2019, 15:18

    Екатерина Керсипова

    Одновременно трогательная и шокирующая история произошла в Китае. Влюбленные молодые люди долго планировали свадьбу, но девушка до нее не дожила. Она умерла от рака груди. Однако это не помешало ее молодому человеку провести церемонию… прямо на ее похоронах. Об этом сообщило Daily Mail.

    Сю Шинань и Ян Лю познакомились в университете. Они долго общались по интернету и, наконец, поняли, что созданы друг для друга. Молодые люди официально оформили отношения в 2013 году, но отпраздновать свадьбу решили позже.

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    Спустя несколько месяцев случилось несчастье — у 28-летней Ян Лю диагностировали рак груди. Праздничную церемонию пришлось отложить. Женщина перенесла операцию, прошла химиотерапию, но, несмотря на это, она не теряла свою жизнерадостность и часто улыбалась. Она рассказывала о своем лечении в дневнике в соцсети Weibo и хотела этим вдохновить других страдающих от рака людей.

    В 2017 году китаянка пошла на поправку, пара начала копить деньги на квартиру и снова готовиться к свадьбе. Но болезнь в очередной раз разрушила их планы — через год состояние Ян Лю ухудшилось. Возлюбленные искали подходящее лечение по всему Китаю, но так и не нашли.

    В мае этого года больной стало еще хуже, ей пришлось лечь в больницу. Почти через полгода женщина впала в кому и вскоре скончалась. Сю Шинань признался, что он даже не успел попрощаться со своей невестой, потому что в последние дни она уже его не узнавала.

    Но на этом история не закончилась. Уже после смерти Ян Лю ее жених узнал, что перед кончиной она искала в интернете свадебные платья. И он решил сделать ей последний подарок — купить самое красивое.

    Свадебная церемония прошла 20 октября. Убитый горем жених произнес клятву рядом с гробом невесты, одетой в купленное им свадебное платье и окруженной букетами роз.