Мужчина женился на сестре умершей прямо на свадьбе невесты в Индии

Житель Индии женился на сестре своей невесты, когда ты умерла прямо во время свадьбы. Об этом сообщил сайт «Свободная пресса» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Уточняется, что девушка на своей свадьбе потеряла сознание и вскоре умерла. Врачи диагностировали сердечный приступ. Жених не растерялся и тут же женился на ее сестре.

«Это была странная ситуация, так как свадьба моей младшей сестры праздновалась, а тело моей мертвой сестры лежало в другой комнате», — рассказал брат погибшей.