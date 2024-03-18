Мир 18 марта 2024, 20:17 Мужчина завел аллигатора во дворе и разрешал детям плавать с ним в бассейне Associated Press: житель США 30 лет прожил с аллигатором во дворе Freepik

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В США мужчина поселил у себя во дворе аллигатора. Он прожил с рептилией более трех десятков лет, сообщило агентство Associated Press.

Тони Кавалларо из Нью-Йорка решил завести аллигатора в 90-е годы. Он поселил рептилию по имени Альберт в бассейне, который оборудовал в специальной пристройке. На протяжении около 30 лет мужчина заботился о питомце и позволял гостям, включая детей, плавать с ним в бассейне.

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На днях местные власти узнали про опасные развлечения Кавалларо и изъяли у него 340-килограммовую рептилию длиной 3,4 метра. Правоохрантели установили, что лицензия на содержание аллигатора почти на три года просрочена. Его передали на передержку, пока идут поиски нового места проживания. Рептилия слепая, у нее есть проблемы с позвоночником.

Кавалларо планирует вернуть питомца. По словам мужчины, он относился к Альберту как к ребенку и никогда не подвергал никого опасности.

Сотрудники природоохранной службы штата пока не приняли решение о предъявлении американцу обвинения.

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