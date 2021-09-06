facebook_pixel
    06 сентября 2021, 11:40

    Мужчина застрелил трех взрослых и младенца в США

    Артур Блянихов

    В штате Флорида (США) полицейские поймали мужчину, который ранил девочку и убил четырех человек, среди которых оказался маленький ребенок. Об этом сообщило ИА Nation News.

    За помощью к правоохранителям обратилась женщина. Она попросила проверить странного мужчину, у которого было некое «послание от бога» для ее дочери. Прибывшие стражи правопорядка не нашли подозреваемого в указанном месте, но спустя какое-то время услышали стрельбу.

    Они увидели мужчину в бронежилете, который забежал в дом. Там раздались выстрелы, после чего послышался детский плач и женский крик. Мужчина забаррикадировался в здании, но позднее сдался, получив ранение. Он убил хозяина дома, двух женщин, младенца и тяжело ранил девочку. Задержанный признался, что употребляет наркотики и назвал себя борцом за выживание.