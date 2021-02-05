Мужчина застрелил соседей в США. Они повздорили из-за неубранного снега

По данным издания, тройное убийство произошло в городе Плейнс. Выяснилось, что местная супружеская пара часто конфликтовала с соседом из-за того, что тот сбрасывал на их участок весь снег.

В минувший понедельник мужчина пошел выяснять с ними отношения и выстрелил в соседей из пистолета. Когда у него закончились патроны, он вернулся домой за ружьем и добил жертв. Когда прибыли правоохранители и попытались проникнуть в жилище стрелка, тот свел счеты с жизнью.

«Это очень тихая улица, у нас никогда не происходило здесь ничего подобного», — признался начальник городской полиции.