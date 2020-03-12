Мужчина зарезал двух человек в Мельбурне. Его застрелили при попытке ареста

В Мельбурне мужчина напал с ножом на прохожих. Он смертельно ранил двух человек, еще двое серьезно пострадали. Полицейские застрелили нападавшего во время задержания.

Местного жителя с ножевыми ранениями нашли в одном из восточных районов австралийского города, сообщили в пресс-службе полиции штата Виктория. Спасти его не удалось — мужчина скончался в больнице.

Правоохранители выяснили, что накануне подозреваемый совершил еще несколько нападений на прохожих. Он ранил офицера полиции и двух женщин. Одной из них медики помочь тоже не смогли, раненая умерла. Состояние второй жертвы врачи оценивают как критическое.

Личность нападавшего удалось установить. Он не связан с какими-либо террористическими организациями и не имеет отношения к криминалу. При задержании мужчина оказал сопротивление. Его застрелили полицейские.

Все обстоятельства случившегося уточняются, как и возможные мотивы преступника.

В Санкт-Петербурге неизвестный пырнул мужчину ножом в ходе потасовки и бросил умирать. Раненый скончался на руках друга.