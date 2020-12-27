Мужчина зарезал 7 человек на северо-востоке Китая
Мужчина с ножом напал на людей в провинции Ляонин на северо-востоке Китая. Он убил семерых. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на местное полицейское управление.
В правоохранительных органах сообщили, что резня произошла в городе Кайюань 27 декабря, в 08:00 (03:00 по московскому времени).
Полицейские задержали убийцу и установили его личность. Во время поножовщины несколько человек получили ранения. Их экстренно отвезли в больницу. О мотивах массового убийства информации пока нет. Китайские СМИ пишут, что пострадали семь человек.