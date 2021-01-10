Мужчина захватил заложника и устроил стрельбу в США. Погибли 5 человек

В полиции рассказали, что Найнтингейл был студентом Университета Чикаго. Он открыл огонь во время ограбления магазина. После этого он взял в заложницы женщину, ранил ее и вступил в перестрелку с полицией, во время которой сам получил пулю.

По данным полиции, жертвами преступника стали четыре человека. Еще двое получили огнестрельные ранения. Это произошло в 17:30 9 января (02:30 10 января по московскому времени).