Мужчина захватил заложника и устроил стрельбу в США. Погибли 5 человек
32-летний Джейсон Найтингейл захватил заложницу в Эванстоне (штат Иллинойс) и устроил стрельбу. Он убил четверых человек и ранил двоих. Полицейские застрелили его. Об этом сообщил телеканал NBC Chicago со ссылкой на местные правоохранительные органы.
В полиции рассказали, что Найнтингейл был студентом Университета Чикаго. Он открыл огонь во время ограбления магазина. После этого он взял в заложницы женщину, ранил ее и вступил в перестрелку с полицией, во время которой сам получил пулю.
По данным полиции, жертвами преступника стали четыре человека. Еще двое получили огнестрельные ранения. Это произошло в 17:30 9 января (02:30 10 января по московскому времени).