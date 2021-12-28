Мужчина захватил банк в Черногории с требованием вернуть деньги обманутым морякам

Отделение банка в черноморском городе Бар захватил вооруженный мужчина. Он требует вернуть деньги с процентами за 12 лет морякам-сотрудникам предприятия Primorke.

По данным РЕН ТВ, имя захватчика Эдин Бегзич. Он сын одного из моряков. У него при себе взрывное устройства, коктейль Молотова и пистолет. Бегзич выложил видеообращение, где заявил, что будет держать банк под контролем, пока моряки не получат обещанные деньги.

Ранее неизвестные ограбили один из банков в Уфе, используя похожий на пистолет предмет. Преступники вынесли из офиса более четырех миллионов рублей и скрылись на машине ВАЗ-2110.Теперь их разыскивают полицейские.