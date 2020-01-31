Мужчина взял в заложники 20 детей. За это его жену до смерти забили камнями

Более 20 детей оказались в заложниках у жителя индийского штата Уттар-Прадеш. Полиция ликвидировала мужчину, а односельчане жестоко расправились с его женой. Женщину забили камнями.

Суреш Батам из округа Фаррухабад пригласил гостей на день рождения своей годовалой дочери 30 января, сообщил телеканал NDTV. Всего к нему в дом привели 23 ребенка, самому младшему было полгода.

Когда дети и несколько женщин зашли внутрь, Батам запер дом и наставил на них оружие. А в ответ на стук обеспокоенных родителей в дверь мужчина начал стрелять и бросил гранату.

Прибывшим на место происшествия полицейским удалось ликвидировать мужчину. Всех взятых в заложники детей освободили. По предварительным данным, никто из них не пострадал.

Местным жителям действий полиции показалось мало, и они решили сами разобраться с женой Суреша Батама. Женщину вытащили на улицу и стали бить кирпичами и камнями. Она попала в больницу в критическом состоянии и позже скончалась.

Полицейские подозревают, что супруга Батама была в курсе его плана по захвату заложников и могла помогать мужчине. Официального подтверждения этому пока нет.