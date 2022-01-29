Мужчина вышел из тюрьмы в США после 20-летнего срока за убийство, совершенное его братом-близнецом

В США 44-летний Кевин Дугар вышел из тюрьмы после того, как отсидел почти 20 лет по обвинению в убийстве. Отпустить Дугара под залог суд в Чикаго распорядился спустя девять лет после того, как его брат-близнец — Карл Смит — заявил о том, что на самом деле это он виновен в убийстве. Близнецы с детства были неразлучны, и получилось, что одного из них, скорее всего, обвинили несправедливо.

Пока Кевин Дугар только вышел под залог, суды по его делу все еще будут продолжаться. В тот момент, когда его брат признался в содеянном, тот сам был заключенным на 99 лет. Поэтому суд сначала даже не стал обращать внимания на его показания- ему ведь все равно уже было нечего терять. Но адвокатам Кевина удалось добиться пересмотра дела, сообщило The Guardian.

Изначально Кевин отрицал свою причастность к убийству, в котором его обвинили. Он даже отказался от сделки со следствием — признать вину в обмен на 11-летний срок. Кевин изначально подозревал, что настоящим убийцей может быть его родной брат, но тот упорно все отрицал. Карл решил сознаться только в 2013 году, когда понял, что хранить в себе эту информацию он просто больше уже не может.