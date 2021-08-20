Мужчина ворвался в офис букмекеров в Армении с гранатами

Мужчина, вооруженный гранатами, пришел в офис букмекерской конторы на западе Еревана. Об этом сообщила полиция Армении.

Компания располагается в районе Малатия-Себастия, уточнил РБК. На место прибыла полиция, с неизвестным провели переговоры. Он вышел из офиса, после чего его задержали. Известно, что мужчине 34 года.

Прибывшая на место происшествия полиция провела с ним переговоры, после которых мужчина вышел из офиса и был задержан.

Полицейские сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего.