Мир 29 июля 2023, 05:25 Мужчина ворвался в два дома в Германии и расстрелял людей Bild: мужчина проник в два дома в Германии и застрелил трех людей Freepik

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Мужчина в Германии проник в два дома, застрелил трех людей и двоих ранил. Об этом сообщила газета Bild.

В материале сказано, что стрельба началась в многоквартирном доме недалеко от Аугсбурга. По версии полиции в Северной Швабии, подозреваемым в преступлении является 64-летний мужчина. Он ворвался в дом на Шубертштрассе и устроил расстрел. Погибли две женщины 49, 72 лет и 52-летний мужчина.

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Через некоторое время злоумышенник ворвался в другое здание, расположенное на Хохвогельштрассе. Он серьезно ранил двух мужчин 32 и 44 лет. Пострадавших срочно госпитализировали, сейчас их жизни ничего не угрожает.

Самого подозреваемого арестовали в Лангвайде в республике Бавария. Как заявил газете представитель полиции, злоумышленник не сопротивлялся действиям правоохранительных органов. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства произошедшего, криминалисты ведут работу на месте происшествия.

Ранее обнаженная американка вышла из автомобиля на мосту в Сан-Францизско и начала стрелять по людям и машинам. Сотрудники полиции оперативно задержали женщину, в результате случившегося никто не пострадал.