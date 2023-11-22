Мир 22 ноября 2023, 15:01 Мужчина во Франции смертельно отравился средством от постельных клопов Parisien: во Франции мужчина умер от запрещенного в ЕС средства против клопов Keystone Press Agency / Global Look Press

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В Лионе пожилой мужчина умер от отравления суперсильным средством от постельных клопов, запрещенным для использования в Евросоюзе. Его сына госпитализировали в бессознательном состоянии, сообщила газета Le Parisien.

Мужчины жили вместе и страдали от засилья постельных клопов. Квартиру 20 октября они обработали квартиру суперсильным инсектицидом Sniper, который, как выяснилось впоследствии, запретили использовать в Евросоюзе. В тот же день в гости пришел второй сын пенсионера.

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«Мой брат лежал на диване, совершенно изможденный, с открытыми глазами и ртом, но ни на что не реагировал. Мой отец лежал в изножье своей кровати, ему было очень трудно дышать», — сказал пострадавший.

Мужчина вызвал врачей. Отравившихся госпитализировали, но выжил только брат — 80-летний отец умер спустя девять дней. Началось расследование.

Из-за нашествия клопов министерство образования Франции закрыло семь школ. Насекомых обнаружили еще в 10 учреждениях. Энтомолог из Тартуского университета Мати Мартин заявил, что они поселились в домах из-за любви к теплу. Специалисты связали распространение клопов с появлением новой мутации.