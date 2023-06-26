Мир 26 июня 2023, 16:47 Мужчина в Закарпатье продал троих детей на органы в Европу — СМИ Украинский журналист Глагола: в Закарпатье мужчина продавал детей на органы в Европу РИА «Новости»

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В Закарпатье поймали мужчину, который продал на органы в Европу по меньшей мере троих детей. Об этом написал известный украинский журналист Виталий Глагола в Telegram-канале. Он сослался на «информированные источники».

Уточняется, что детям было от одного до трех лет. Мужчина искал родителей, готовых продать ребенка на органы, и при попытке вывезти очередного малыша за границу его поймали. К правоохранителям обратилась мать, у которой мужчина пытался «купить ребенка».

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Задержание произошло на КПП «Малые Селменцы» на украинско-словацкой границе.

«Известно, что мужчина уже успел реализовать по меньшей мере три таких продажи детей», — написал Глагола.

В мае 2023 года трем россиянкам, попытавшимся продать новорожденную девочку в ТЦ, предъявили обвинение в торговле людьми. Как выяснилось, 29-летняя женщина родила в Твери и решила продать девочку. К счастью, в сделке принял участие правоохранитель — он «купил» ребенка за 60 тысяч рублей и получил расписку. После этого женщину задержали.