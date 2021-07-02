Мужчина в Стамбуле попал под грузовик из-за лая собаки

Бродячий пес в Стамбуле напал на молодого человека, который проходил мимо по улице. Местный житель испугался и попытался отскочить в сторону, но попал под машину.

Как написало издание Haberler, грузовик врезался в находившегося в панике Экрема Бинака. Молодого человека с серьезными травмами доставили в больницу. Водителя машины задержали отвезли в полицейский участок. Позже его отпустили.

В Сети появились кадры с места происшествия. На них видно, как мужчина пытается сбежать от агрессивного пса, выбегает на дорогу, где уже мчится фура.