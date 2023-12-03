Мир 03 декабря 2023, 21:45 Мужчина в Самаре избил женщину с ребенком после просьбы не курить в подъезде Полиция поймала мужчину, напавшего на женщину с ребенком в лифте в Самаре Freepik

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Правоохранители задержали в Самарской области мужчину, напавшего на женщину с ребенком из-за просьбы не курить в подъезде. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Ранее в соцсетях появился ролик из жилого дома в Самаре. На нем видно, как мужчина лежал на диване и курил. Это увидела зашедшая в подъезд женщина с маленьким ребенком. Она сделала замечание курильщику и попросила выйти с сигаретой на улицу. Сначала парень сделал вид, что послушался ее, но когда жительница зашла в лифт, то злоумышленник последовал за ней.

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На втором видео — из лифта — разъяренный курильщик наносит удары женщине по лицу. Ребенок рядом с ней начал громко плакать, а потерпевшая звать на помощь. В итоге ей удалось вырваться от нападавшего и обратиться в правоохранительные органы.

«На место была вызвана полиция, мужчина задержан», — заявили в ГУ МВД по Самарской области.

Сейчас сотрудники правопорядка устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее полицейские задержали подозреваемых в нападении на жителя Ленинградской области. По неуточненным данным, потерпевшего избили резиновой дубинкой и распылили ему в лицо газовый баллончик.