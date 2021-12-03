Мужчина в костюме ниндзя ранил полицейских саблей во Франции

Во Франции на сотрудниц полиции напал неизвестный мужчина, одетый в костюм ниндзя и вооруженный саблей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

ИА НСН написало, что нападение произошло в коммуне Шербур. Мужчина ранил полицейских, когда те пытались его задержать по подозрению в угоне авто. Третий страж правопорядка, который находился поблизости, открыл по мужчине огонь и нанес ему серьезное ранение. Пострадавших сотрудниц полиции доставили в больницу.