Мужчина в костюме Человека-паука устроил драку в супермаркете Лондона

Неизвестный мужчина в костюме Человека-паука устроил драку в одном и супермаркетов на юго-западе Лондона. Сначала он ударил кассиршу, а потом переключил свое внимание на посетителей и других работников магазина.

На кадрах, опубликованных Telegram-каналом Life Shot, видно, как мужчина бьет женщину по лицу. Один из ударов оказался настолько сильным, что женщина не смогла устоять на ногах и упала на пол.

На этом агрессивный мужчина не остановился. Он взял железную палку и набросился на посетителей магазина и его работников.

От рук мужчины пострадали шесть человек, сообщили лондонские правоохранители. Избитая девушка была доставлена в больницу с травмами. За драку и разгром магазина полиция задержала пять человек. Причины буйного поведения «человека-паука» пока не известны.

Отец четырех детей погиб после драки в городе Гулькевичи. Мужчину ударили ножом не менее 10 раз. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемого уже задержали.