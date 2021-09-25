Мужчина в Китае выпил полтора литра колы и умер

Житель Пекина в жару за 10 минут выпил 1,5 литра колы и через шесть часов поступил в больницу с жалобами на сильную боль и вздутие живота. Компьютерная томография показала, что у него пневматоз, аномально большое присутствие газа в стенках кишечника и воротной вене. Спасти 22-летнего мужчину врачи не смогли.

Медики диагностировали образование воздушных кист в стенке кишки и ишемию печени, зафиксировали учащенное сердцебиение и низкое кровяное давления, сообщила газета Daily Mail. Причиной смерти китайца через 18 часов стало серьезное повреждение печени.

Специалисты считают, что из-за быстрого употребления колы в организме мужчины скопилось слишком много углекислого газа. Он вызвал кислородное голодание печени и привел к летальному исходу.

С выводами китайских коллег не согласился биохимик Натан Дэвис из Университетского колледжа Лондона.

«Вероятность того, что выпитые 1,5 литра обычного безалкогольного напитка станут фатальными очень, очень маловероятна. Я имею в виду, ошеломляюще маловероятна», — заявил он.

Дэвис предположил, что гибель молодого человека вызвала бактериальная инфекция, спровоцировавшая скопление газа внутри организма. Они могли по разным причинам попасть из желудочно-кишечного тракта в слизистую оболочку тонкой кишки.

По мнению биохимика, кола при долговременном употреблении может испортить зубы и нарушить минерализацию костей.

По словам кандидата медицинских наук, педиатра, члена Союза педиатров России, основателя Центра формирования здорового образа жизни Ирины Добрецовой, фастфуд, шоколад с различными добавлениями, чипсы и печенье длительного хранения очень опасны из-за большого содержания трансжиров.