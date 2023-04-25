Мир 25 апреля 2023, 11:42 Мужчина в Индии убил сына любовницы в ведре с кипятком The Indian Express: житель Индии убил сына возлюбленной в ведре с кипятком Unsplash

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В индийском городе Пуна в штате Махараштра мужчина убил годовалого сына своей любовницы, положив его в ведро с кипятком. Об этом сообщило издание The Indian Express.

По данным источника, Викрам Шарад Колекар тайно встречался с женщиной, будучи женатым. В один из дней он пришел к ней в гости домой, взял годовалого сына и несколько раз окунул в ведро с кипящей водой. Ребенок получил тяжелые ожоги всего тела и скончался.

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Колекар изначально заявил, что на самом деле мальчик сам упал в ведро с кипятком, однако женщина ему не поверила и обратилась в полицию.

Правоохранители начали расследование и установили, что на самом деле мальчика убил Колекар. В скором времени задержанного ожидает суд.

Ранее подмосковные врачи спасли двухлетнего ребенка, который вылил на себя кастрюлю с кипятком.