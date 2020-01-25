Мужчина в футболке сборной России устроил драку перед матчем Australian Open

Эмоциональные и отчаянные фанаты, готовые помахать кулаками, ходят не только на футбол. Теннис будоражит не хуже, чем самая популярная игра в мире. Фанат мяча и ракетки надел майку сборной России и устроил потасовку на трибунах перед поединком Карена Хачанова и Ника Кирьоса.

Видеорепортаж о потасовке опубликовали в Twitter. На кадрах видно, как крепкий мужчина в красной футболке нашей сборной с кем-то сцепился. Его оттаскивают другие болельщики. Потом идет перебранка и в дело вмешиваются охранники.

Хачанов уступил Кирьосу в этом матче 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии.

Ранее стало известно, что россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла чешку Каролину Плишкову и вышла в четвертый раунд Открытого чемпионата Австралии. 28-летняя теннисистка из России после победы над чешкой вышла на 17-ю ракетку мира — немку Ангелику Кербер. Павлюченкова обыграла Плишкову первый раз на турнирах WТА.