Мужчина в Анапе заехал в море на автомобиле и оставил его там

После задержания выяснилось, что у нарушителя нет прав. На него составили протокол по двум статьям: «Управление транспортным средством водителем, не имеющим прав» и «Нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта».

Первая предполагает в качестве наказания арест до 15 суток, а вторая — штраф 4,5 тысячи рублей. Причины своего поступка мужчина не объяснил.