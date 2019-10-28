Мужчина устроил стрельбу в мечети на юге Франции

Вооруженный 70-летний мужчина пришел к мечети в городе Байонна, где в тот момент верующие собрались на молитву. В итоге неизвестный начал стрелять. Ранение в шею и руку получили двое мужчин в возрасте 84 и 87 лет.

После этого стрелок бросил внутрь мечети небольшое взрывное устройство, которое привело к пожару. С места преступления злоумышленник скрылся. Полицейским удалось его задержать в районе коммуны Сен-Мартен-де-Сеньянкс на юго-западе страны. В машине у него обнаружили два газовых баллона.

Пострадавших в срочном порядке госпитализировали. Территорию около мечети оцепили. На месте работают сотрудники полиции и пожарные. Кроме того, к мечети приехал мэр города Байона. О причинах нападения пока не сообщается.

В социальных сетях появились фото с места событий.

На появившихся кадрах можно увидеть, что около мечети собрались обеспокоенные граждане, стоят полицейские и пожарные.