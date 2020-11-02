Мужчина устроил стрельбу в Ивано-Франковске

В украинском Ивано-Франковске в воскресенье неизвестный мужчина устроил стрельбу, двое пострадали. Злоумышленника удалось задержать.

«Около 20:40 1 ноября в Ивано-Франковске на улице Пулюя неизвестный мужчина устроил стрельбу и ранил двух мужчин. У одного из раненых был травматический пистолет, и он сделал несколько выстрелов в нападающего.<…> Три человека с травмами госпитализированы», — передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы областного управления Национальной полиции Украины.

Мотивы преступника пока неизвестны. На месте работали криминалисты и полиция. Причины произошедшего устанавливаются. По предварительным данным, за 10 минут до выстрелов на улице Карпатской из пистолета была ранена девушка. Сотрудники правоохранительных органов проверят это происшествие. Они предполагают, что оно могло быть связано с первой стрельбой.

В конце октября пьяный мужчина открыл огонь из ружья по подросткам в Волгограде. Он начал стрелять по детям из своего балкона. По предварительной информации, ружье было заряжено патронами с солью. В результате 61-летнего местного жителя задержали.