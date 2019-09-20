Мужчина устроил стрельбу из дробовика в Лионе

Утром мужчина открыл огонь из жилого дома в Лионе по прохожим. Несколько человек пострадали. Французская полиция провела сппецоперацию и задержала стрелка.

Как написала газета Lyon Capitale, все произошло в районе Гильотьер на улице Вильруа. Мужчина стрелял из дробовика. Проходившая мимо француженка получила легкие ранения. Также пострадали несколько человек. Их число не уточняется.

Как сообщила газета Le Parisien, стрелявший забаррикадировался в своей квартире. Полиция перекрыла несколько кварталов Лиона, а городской транспорт частично изменил схему своего движения. Ученикам ближайшего к месту ЧП лицея запретили до окончания спецоперации покидать здание.

В итоге мужчину удалось арестовать. В его квартире прошли обыски. Мотивы действий преступника пока не известны. После завершения операции, стражи порядка сняли все ограничения.