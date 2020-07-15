Мужчина устроил резню в Норвегии. Один человек погиб, двое ранены

Нападавшего уже задержала полиция, его смогла опознать одна из раненых женщин, говорится в сообщении полицейского управления востока страны в Twitter. Изначально стражи порядка рассматривали версию, что преступник мог действовать не один, но она не подтвердилась.

Все три нападения произошли в ночь с 14 на 15 июля. Полиция получила первые сообщения о раненых после полуночи, тогда же стражи порядка блокировали центр города и рекомендовала жителям не выходить из дома.

В конце июня преступник устроил резню в шотландском городе Глазго. Пострадали шесть человек, в том числе сотрудник правоохранительных органов. Намазавшего ликвидировала полиция. Власти отказались считать произошедшее терактом.