Мир 06 июля 2023, 05:06 Мужчина умер после заражения «поедающим мозг» паразитом Pakistan Observer: 30-летний пакистанец умер после заражения амебой Неглерией Фоулера Pxhere

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Мужчина умер после заражения амебой вида Naegleria fowleri (Неглерия Фоулера). Этот случай зафиксировали в городе Лахор в Пакистане, отметила газета Pakistan Observer.

В своем материале журналисты сослались на органы здравоохранения.

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Как отмечается, 30-летнего Мустафу Шафика доставили в больницу два дня назад. У мужчины были симптомы гриппа: головная боль и высокая температура. Во вторник, 4 июля, Шафик умер.

Как показали анализы, проведенные в местной лаборатории, в его организме была Naegleria fowleri. Эта амеба также известна как «поедающая мозг».

Этот случай заражения стал первым в городе, до этого три факта заражения этой инфекцией зафиксировали в городе Карачи.

Как указано в материале, эта амеба заражает людей, попадая в организм вместе с водой через нос. Инфицирование обычно происходит во время плавания или ныряния в пресную воду. Например, Naegleria fowleri можно подцепить в озерах и реках, указано в статье.

За последние 10 лет в Штатах зарегистрирован 31 случай подобной инфекции, следует из данных CDC.

Ранее стало известно, что актер Стенио Гарсиа, сыгравший в сериале «Клон», оказался в больнице с острым сепсисом. Мужчина пожаловавшись на боль в бедре и ногах. Как выяснилось при осмотре, бактерии ударили по его организму, в результате чего возникла генерализированная инфекция крови.