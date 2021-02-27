Мужчина умер после вакцинации от коронавируса в Литве

77-летний пенсионер скончался в Литве через несколько минут после прививки от коронавируса. С вакцинацией его смерть не связана, установила Литовская служба контроля лекарств (ЛСКЛ).

Об этом сообщило издание Delfi. Глава ведомства Гитис Андрюленис уточнил, что была проведена проверка этого инцидента после информации медучреждения о нежелательном действии вакцины. Установлено, что мужчина скончался от проблем с сердцем и кровеносной системой. С прививкой это никак не связано.

«Иными словами, вакцинация не была причиной смерти. Но, поскольку смерть наступила через несколько минут после вакцинации, служба зафиксировала этот случай как еще одно сообщение о нежелательном эффекте», — заключил он.

Ранее фармацевтический надзорный орган Швейцарии Swissmedic изучил отчеты медицинских учреждений и выявил 364 вероятных побочных эффекта от применения антиковидных вакцин. С препаратом Pfizer связаны 199 случаев, с вакциной от компании Moderna — 154.

Было выявлено 95 серьезных реакций, в том числе четыре случая анафилактического шока и 16 летальных исходов.