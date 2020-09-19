Мужчина убил соседку. Его выдали собственные запросы в Google

Уроженец Китая получил 18 лет лишения свободы за убийство соседки. Мужчина сам помог правоохранителям выйти на его след запросами в Google, сделанными за два дня до преступления.

Отбывать наказание мужчина будет без права на досрочное освобождение до 2031 года, пишет портал news.com.au.

Преступление было совершено в 2018 году. Шуо Донг снимал квартиру в Сиднее, его соседкой была 28-летняя Ци Юй. Женщина в Сидней приехала учиться. Тело китаянки было найдено на окраине города в сточной канаве. При этом Донг не рассказал на допросе, как именно была убита девушка.

Донг за несколько дней до исчезновения своей соседки искал в Сети, юридическую информацию. В частности, в поисковой системе он интересовался: «Сколько лет грозит за умышленное убийство в Австралии» и «Критерии вынесения приговора за умышленное убийство. Какие расходы должны быть возмещены после умышленного убийства».

В ночь убийство китаянки ее третья соседка заметила на лестнице большое красное пятно, когда возвращалась с работы. Это позволило правоохранителям установить, что женщина была убита в квартире, и только после этого ее тело вывезли.

В суде выяснилось, что Шуо Донгу ранее диагностировали шизофрению. Однако, как считают эксперты, болезнь не повлияла на совершение убийства, которое было заранее спланировано.