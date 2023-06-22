Мир 22 июня 2023, 00:33 Мужчина стал отцом 550 детей и продолжил сдавать сперму, несмотря на запрет суда Daily Mail: ставший отцом 550 детям мужчина продолжил сдавать материал вопреки суду РИА «Новости»

Читать 360tv в

Музыкант из Нидерландов Джонатан Джейкоб Мейер, известный как самый плодовитый донор спермы в мире, продолжил сдавать материал, несмотря на запрет суда. В 42 года он стал отцом порядка 550 детям, написала Daily Mail.

Первый раз он стал донором в 2007 году, зарегистрировавшись сразу в десятках клиник. Каждое учреждение он убеждал, что работает только с ним. Также он вступил в сообщества одиноких женщин и пар, которые не могут иметь детей, в соцсетях. Каждой женщине музыкант сообщал, что на данный момент у него всего около 10 детей.

Реклама

Чтобы привлечь внимание, Мейер говорил, что похож на Криса Хэмсворта и Брэда Питта. Только по официальной информации, у него сейчас 550 детей, хотя эта цифра может быть гораздо больше.

Суд в Гааге вынес решение о запрете мужчине заниматься донорством после того, как узнал, сколько у него отпрысков. Это нарушает правила голландской медицины, которые ограничивают количество детей от одного донора — 25 в 12 семьях. Такие ограничения нужны для предотвращения риска инцеста и психологических проблем у детей.

В апреле 2023 года Мейера обязали прекратить быть донором, а клиники — уничтожить его материал.

Ранее сообщалось, что гинеколог из Нидерландов тайно оплодотворил как минимум 17 пациенток. Он использовал для ЭКО собственную сперму, а не генетический материал анонимных доноров.