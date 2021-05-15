Мужчина спас собаку, которую аллигатор утащил под воду

Мужчина гулял со своим лабрадором, когда внезапно из близлежащего пруда выпрыгнул аллигатор. Рептилия схватила пса и утащила под воду. Хозяин лабрадора не раздумывая прыгнул за хищником, чтобы спасти питомца.

Все произошло в городе Холидей (штата Флорида, США), когда Майк Маккой гулял со своим восьмимесячным лабрадором по кличке Джейк около школы, сообщил ABC Action News.

«Я ранее читал об окружающей среде своего региона и аллигаторах. Я приблизился, ткнул его в глаз, вытащил на берег, чтобы он не смог никуда скрыться, пока не отпустит собаку. В этот момент он и решил: „у меня не будет собаки, но зато я укушу тебя“», — рассказал Маккой.

Учительница Келли Мэллон увидела, что происходит на улице из окна школы. По ее словам, все произошло «в одно мгновение», а аллигатор «был похож на быструю змею». Школьная медсестра помогла наложить швы спасенному псу и его хозяину. Сейчас Джейк идет на поправку.

Хищника длиной предположительно от двух до почти трех метров уже пытается выследить комиссия по рыбным ресурсам и дикой природе Флориды. Они предупредили людей, чтобы те не вступали в контакт с аллигаторами, ведь шанс нападения рептилии на человека высок.