Житель американского города Хило организовал операцию по спасению собаки, провалившейся в трещину вулкана. Мужчине пришлось спуститься за псом на семиметровую глубину.

Все свои действия Кавика Сингсон снимал на видео, которое потом выложил на YouTube-канале. Определить местонахождение собаки удалось с помощью ее ошейника со встроенным GPS-трекером.

«Я получил сообщение о собаке, которая провалилась в вулканическую трещину глубоко в тропическом лесу. Я проехал 160 километров, чтобы спасти ее», — рассказал Сингсон.

Животное попало в расщелину вулкана Килауэа. На глубине семи метров собака по кличке Малка провела два дня. Для ее спасения мужчина использовал альпинистское снаряжение. Он спустился в трещину, поймал животное за ошейник и прикрепил его к веревке. После этого Сингсон медленно поднялся наверх вместе с Малкой. Несмотря на падение с большой высоты и двое суток без еды и воды, животное не пострадало.

Вулкан Килауэа является самым молодым и активным на Гавайях. В течение последних 30 лет он постоянно извергается.