Мужчина сорвал полет самолета. Он пытался открыть аварийный выход

Самолет находился высоко в небе, когда один из пассажиров подошел к аварийному выходу и начал дергать за дверь, чтобы ее открыть. Для того, чтобы его остановить на него бросились другие пассажиры и стюардессы. Дебошира уложили на пол и удерживали его, пока самолет не совершил экстренную посадку в Сент-Луисе. Этот момент попал на видео.

На опубликованных кадрах видно, как между рядов столпились люди в форме. После видно, как в салон заходят несколько мужчин, которые поднимают молодого человека и уводят его в сторону выхода.

Официальный представитель международного аэропорта Сент-Луиса сообщил, что после того, как дебошир попал на территорию воздушной гавани, то его арестовали. Самолет вылетел в Даллас через полчаса после приземления.