Мужчина собрался обменять простой карандаш на 1 млн долларов

Специалист по тестированию программного обеспечения мечтал заняться благотворительностью, но заработать деньги на добрые дела захотел весьма оригинальным способом. 28-летний житель Северной Ирландии решил обменять свой старый карандаш на что-то более существенное. И производить обмен дальше, пока не получит предмет стоимостью миллион долларов. Для этих целей он создал аккаунт в Instagram.

Ирландский тестировщик не раскрывает своего имени. Он зарегистрировал пользователя @MillionDollarPencil и выложил на странице фотографию просто карандаша. Видно, что пишущий предмет сильно б/у. Карандаш мужчина случайно обнаружил в своей сумке и решил с ним расстаться.

«Вот тут все и начинается. Мне просто нужно поменять этот карандаш на что-то, что стоит немного больше. Например, на карандаш в лучшем состоянии, ручку, возможно, даже карандаш с ластиком», — говорится в первом посте.

Идею поддержали другие пользователи соцсети. Карандаш был обменян на сигару, та — на книгу с дарственной надписью. Вместо книги мужчина получил набор кубиков Рубика. Их он обменял на целую упаковку сигар. В результате старый карандаш, которому красная цена в базарный день была 1 цент, конвертировался в предмет стоимостью около 230 долларов. До миллиона еще далеко, а процесс обмена небыстрый. Ирландец запустил свой проект 13 октября 2019 года.

Источник фото: скриншот Instagram

Мужчина признался, что идею нашел на странице блогера из Канады Кайла Макдональда. Тот в 2006 году совершал обмены до тех пор, пока красная скрепка не превратилась в дом.

На странице @MillionDollarPencil всего 5 постов и уже почти 19 тысяч подписчиков. Интерес к аккаунту растет.