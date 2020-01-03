Мужчина собрался обменять простой карандаш на 1 млн долларов
Ирландский тестировщик не раскрывает своего имени. Он зарегистрировал пользователя @MillionDollarPencil и выложил на странице фотографию просто карандаша. Видно, что пишущий предмет сильно б/у. Карандаш мужчина случайно обнаружил в своей сумке и решил с ним расстаться.
«Вот тут все и начинается. Мне просто нужно поменять этот карандаш на что-то, что стоит немного больше. Например, на карандаш в лучшем состоянии, ручку, возможно, даже карандаш с ластиком», — говорится в первом посте.
Идею поддержали другие пользователи соцсети. Карандаш был обменян на сигару, та — на книгу с дарственной надписью. Вместо книги мужчина получил набор кубиков Рубика. Их он обменял на целую упаковку сигар. В результате старый карандаш, которому красная цена в базарный день была 1 цент, конвертировался в предмет стоимостью около 230 долларов. До миллиона еще далеко, а процесс обмена небыстрый. Ирландец запустил свой проект 13 октября 2019 года.
Мужчина признался, что идею нашел на странице блогера из Канады Кайла Макдональда. Тот в 2006 году совершал обмены до тех пор, пока красная скрепка не превратилась в дом.
На странице @MillionDollarPencil всего 5 постов и уже почти 19 тысяч подписчиков. Интерес к аккаунту растет.