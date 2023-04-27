Мир 27 апреля 2023, 01:34 Мужчина случайно застрелил семимесячного сына во время охоты на птиц IOL: мужчина случайно застрелил семимесячного сына во время охоты на птиц Pxhere

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Житель провинции Лимпопо в ЮАР случайно застрелил своего семимесячного сына, когда решил поохотиться на птиц. Выстрел мужчина сделал из пневматической винтовки, сообщил портал IOL.

Ребенка получил ранение в грудь, его экстренно доставили в больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти семимесячного мальчика не удалось. Мужчина признался в содеянном в ходе допроса в полиции. Сейчас житель Лимпопо арестован, ему предъявлено обвинение в убийстве.

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Пневматическую винтовку у него изъяли правоохранители. Расследование дела продолжается. Полицейские установят все обстоятельства произошедшего.

Стражи порядка обратились к местным жителям с призывом соблюдать меры безопасности при обращении с оружием.

Молодой человек ранее убил пенсионера в Иркутской области из-за просьбы не шуметь. Подросток прострелил 32-летнему мужчине ногу, отчего тот скончался до приезда врачей. Недовольный шумом мужчина вышел на улицу с ружьем, чтобы разогнать компанию подростков. Даже после угроз компания не планировала расходиться. Тогда пенсионер выстрелил в машину, где сидели подростки. После этого из авто выбежал 17-летний парень и выхватил из рук у нападавшего ружье, затем он выстрелил мужчине в ногу.