Мир 02 сентября 2022, 01:26 Поделиться Telegram

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Viber Мужчина случайно нашел лотерейный билет и сорвал джекпот The Sun: житель Канады нашел лотерейный билет в своей машине и сорвал джекпот Unsplash

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Житель Канады выиграл в лотерею по билету, который случайно нашел в машине. Он получил более 67 тысяч канадских долларов (свыше трех миллионов рублей).

По словам Криса Леггатта, он покупал лотерейные билеты на протяжении 20 лет, но ему никогда не везло. Не так давно канадец нашел очередной билет в подставке для стаканов в своей машине. Леггатт купил его когда-то на заправке и совершенно забыл про это. Оказалось, что билет был выигрышным.

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«Мой коллега услышал сопровождавший сообщение о выигрыше звук и спросил: „Мы что, богаты?“ Я показал ему экран и сказал: „Не знаю насчет тебя, но я — да“», — привело слова мужчины издание The Sun.

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Леггатт отправился за чеком в призовой центр. Там он узнал, что размер выигрыша составил более 67 тысяч канадских долларов (свыше трех миллионов рублей).

«Сначала я не поверил, но теперь, когда я получил чек, это кажется реальным», — заявил канадец.

Выигранные деньги мужчина планирует потратить на ремонт дома и пляжный отдых зимой.

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