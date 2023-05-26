Мир 26 мая 2023, 04:35 Мужчина сломал пенис в трех местах во время секса Хирурги выявили редкий случай тройного перелома пениса у 36-летнего мужчины Pxhere

Читать 360tv в

Мужчина из Танзании во время секса сломал пенис в трех местах. Материал о редком переломе вышел в International Journal of Surgery Case Reports.

Имя 36-летнего мужчины не называется. Указывается только, что в больницу он попал с болезненным и опухшим пенисом. Мужчина жаловался на боль и кровотечение из уретры, которые продолжались пять часов.

Реклама

По словам пациента, он услышал громкий щелчок во время полового акта с партнершей. Сделанные ему МРТ и УЗИ показали переломы трех разных частей пениса.

Мужчину прооперировали и сейчас он здоров. На повторном осмотре, который прошел через полгода после хирургического вмешательства, мужчина сообщил о полном восстановлении своей эректильной функции.

В пенисе нет костей, и его переломом называют разрыв кавернозных тел. После этого мужчины нередко остаются с эректильной дисфункцией и болезненными ощущениями при половом акте на всю жизнь.

В одной из больниц в итальянском городе Ареццо врач допустил медицинскую ошибку, из-за которой пациенту ампутировали половой орган. Медик думал, что у мужчины раковая опухоль, но в итоге оказалось, что никакого новообразования нет. Случай произошел еще в 2018 году. Но теперь стало известно, что пострадавший 60-летний пациент решил добиться компенсации.