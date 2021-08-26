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    26 августа 2021, 17:27

    Мужчина скончался от удара молнии в Болгарии

    Оксана Лавнюженко

    Несчастный случай произошел в столице Болгарии, в городе София. Там от удара молнии погиб 25-летний мужчина. Об этом рассказал ТАСС со ссылкой на национальное радиовещание страны.

    Установлено, что местный житель в момент происшествия находился около Международного выставочного центра на бульваре Царьградское шоссе. Вместе с ним был его приятель. Его удалось вовремя доставить в госпиталь. Врачи в настоящий момент оценивают его состояние как стабильное, написало ИА НСН.