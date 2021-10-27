Мужчина с оружием напал на посетителей кафе в Вене

Накануне в Вене мужчина с оружием напал на посетителей одной из закусочных. По данным местной полиции, четверо человек получили ранения, написало РИА «Новости».

«Пострадавшие — две женщины и двое мужчин — в возрасте от 48 до 64 лет в результате ударов и порезов получили не представляющие угрозу для жизни ранения», — процитировало ИА Nation News сообщение правоохранителей.

Полицейским удалось установить личность злоумышленника. Им оказался 35-летний гражданин Австрии. Сотрудники ведомства исключают политический или религиозный мотив в действиях задержанного.