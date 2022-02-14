Мужчина с ножом ранил 11 человек в США

В США неизвестный, вооруженный ножом, ранил 11 человек. ЧП произошло на юго-западе страны, в Альбукерке, штат Мехико. Мужчина задержан. Об этом сообщили в местной полиции.

По данным правоохранителей, в настоящее время начато расследование семи возможных атак на фоне сообщений об 11 пострадавших.

«Все потерпевшие находятся в стабильном состоянии. Подозреваемый, действовавший в одиночку, находится под стражей», — сообщили полицейские.

По данным телеканала KRQE News 13, нападения произошли в разных районах города. Известно, что подозреваемый с большим ножом в руках передвигался по городу на велосипеде и совершал атаки в случайном порядке. В результате его задержала полиция. Причины происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось о том, что два человека получили ножевые ранения в массовой драке у метро в Москве. Потасовка произошла на Волгоградском проспекте, неподалеку от одноименной станции метро. В ней принимали участие от шести до 10 человек. Нападавшие скрылись с места происшествия.