Мужчина с ножом напал на людей возле синагоги в пригороде Нью-Йорка. Есть пострадавшие

По данным Ортодоксального еврейского совета по связям с общественностью, во время инцидента пять человек получили ножевые ранения. Два человека сейчас находятся в критическом состоянии. Одного из них злоумышленник ударил ножом шесть раз. После этого нападавший сел в автомобиль Nissan Sentra и скрылся с места преступления.

«Я глубоко обеспокоена ситуацией, которая развернулась сегодня вечером в Монси. Никакой терпимости к актам ненависти любого рода, мы продолжим контролировать ситуацию», — заявила генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо отметил, что это уже шестой антисемитский инцидент в регионе за неделю. Куомо назвал напавшего трусом, который хочет посеять страх, но обязательно потерпит неудачу. Злоумышленника пока не нашли. Известно, что он афроамериканец. Перед нападением мужчина предварительно закрыл лицо шарфом.