Мужчина с ножом напал на людей в Амстердаме. Полиция не исключила версию теракта

В Амстердаме мужчина с ножом зарезал одного человека и ранил еще четверых, которых доставили в больницу. Нападение было совершено в районе Де-Пейп, сообщило издание Dutch News.

В полиции сообщили, что серия нападений произошла накануне ближе к полуночи. По почерку преступлений правоохранителям вскоре стало ясно, что за всеми атаками стоит один и тот же человек. Они были совершены на улице Фердинанд Болстраат. В связи с нападением этом районе было перекрыто движение общественного транспорта.

В нападениях заподозрили 29-летнего мужчину, проживающего в районе Амстелвен. Его арестовали. Пока нет никаких свидетельств, что он мог действовать из террористических побуждений. Однако правоохранители не исключают ни одну из версий его мотивов.

В каком состоянии находятся пострадавшие, не уточняется.

В начале этого года мэрия Амстердама задумалась о запрете свободной продажи марихуаны для туристов. Это может стать одной из мер по снижению избыточного количества путешественников на улицах города, которые часто ведут себя неадекватно.