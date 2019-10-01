Мужчина с мечом напал на учеников колледжа в Финляндии
Сотрудники полиции задержали подозреваемого, который напал на детей в колледже. В результате происшествия один человек погиб, еще 10 получили различные ранения, сообщает в Twitter финская полиция.
Нападение произошло 1 октября на территории торгового центра Herman в Куопио. По информации полиции, мужчина ворвался в помещение профессионального колледжа, который находится в здании ТЦ.
Правоохранителям пришлось использовать огнестрельное оружие, чтобы задержать единственного подозреваемого. Во время случившегося один человек погиб, ранения получили 10 жителей. Пострадавших доставили в больницу, у двоих медики обнаружили серьезные травмы.
Торговый центр оцепили по всему периметру. Сейчас на месте работают полиция и врачи скорой помощи. Специалисты осматривают здание ТЦ.
Как пишет Helsingin Sanomat, полицейские пока не сообщили, кто именно напал на людей и какое оружие использовал. По словам очевидцев, у злоумышленника при себе был меч.