Мужчина с мечом напал на учеников колледжа в Финляндии

Нападение произошло 1 октября на территории торгового центра Herman в Куопио. По информации полиции, мужчина ворвался в помещение профессионального колледжа, который находится в здании ТЦ.

Правоохранителям пришлось использовать огнестрельное оружие, чтобы задержать единственного подозреваемого. Во время случившегося один человек погиб, ранения получили 10 жителей. Пострадавших доставили в больницу, у двоих медики обнаружили серьезные травмы.

Торговый центр оцепили по всему периметру. Сейчас на месте работают полиция и врачи скорой помощи. Специалисты осматривают здание ТЦ.

Как пишет Helsingin Sanomat, полицейские пока не сообщили, кто именно напал на людей и какое оружие использовал. По словам очевидцев, у злоумышленника при себе был меч.