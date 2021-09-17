Мужчина с арбалетом убил двух человек в Нидерландах

Два человека погибли и еще один получил ранения в нидерландском городе Алмело. Это произошло после того, как них напал неизвестный с ножом. Об этом сообщила в пятницу полиция Нидерландов.

«В результате нападения с ножом в Алмело погибли два человека», — сказано в сообщении ведомства в Twitter.

Уточняется, что один человек ранен. Задержанный также получил ранения.

В Сети появились кадры, на которых видно, как человек стреляет из арбалета с балкона. Пока не ясно, причастен ли он к случившемуся. Полиция открыла ответный огонь.

Правоохранительные органы сообщили, что после задержания подозреваемого ситуацию удалось взять под контроль. В чем именно подозревают задержанного, неизвестно. Полиция проводит расследование.