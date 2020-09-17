Мужчина разошелся с женой и через год получил от анонима сообщения о ее изменах

«Расстался с ней и спустя год обнаружил это в почтовом ящике сегодня», — заявил мужчина, зарегистрированный под ником Bradt1977.

Аноним рассказал, что любовником женщины оказался его друг. Однако он не знал, что она замужем. Возлюбленная никогда не говорила об этом. Неизвестный человек в конце письма отметил, что его приятель сожалеет о случившемся.

Комментаторы этого поста предположили, что в измене признался близкий друг самого Bradt1977. Они посчитали, что для этого мужчина написал послание корявым почерком. Пользователь BohemViking высказал мнение, что любовника терзала совесть и он захотел признаться.

При этом Bradt1977 добавил, что записка пришла ему в конверте с именем и адресом. Он пытается найти анонима. Однако на Reddit его призвали отказаться от расследования. Пользовательница mojogirl_ посоветовала ему забыть о прошлом и двигаться дальше.

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